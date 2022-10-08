أسعار الدفايات الكهرباء 2022.. تبدأ من 149 جنيها

تصبح الدفايات الكهرباء مطلبًا حيويًا مع قدوم فصل الشتاء، حيث يهتم بها الناس ويبحثون عن أسعارها في تلك الفترة تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة قبل اشتداد البرودة وسقوط الأمطار، ومن أجل مواجهة ليالي الشتاء الباردة، نعرض أسعار الدفايات الكهرباء 2022 في الأسواق في أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الدفايات الكهرباء 2022

وجاءت أسعار الدفايات الكهرباء 2022 كما يلي:

- دفاية كهربائية بسعر يصل إلى 500 جنيه.

- الدفاية الكهربائية من النوع كومتيل دفاية كهربائية 4 أنابيب، 2200 واط، KS2760 إلى 383 جنيها.

- سعر الدفاية الكهربائية ذات الـ3 شمعات يصل إلى 410 جنيهات.

- سعر دفاية هالوجين LX-2820 من لوكسيل يصل إلى 149 جنيها.

دفاية بـ4 شمعات بسعر يصل إلى 600 جنيه.

- سعر دفاية بـ4 شمعات يصل إلى 365 جنيها.

- يصل سعر دفايات من نوع ديلونجي، ذات الـ2200 واط، إلى 835 جنيها.

- يصل سعر دفاية هالوجين، 3 شمعات، إلى نحو 390 جنيها.

- سجل سعر دفاية ميالنا ذات الـ2300 واط، نحو 2399 جنيها.

طرق حماية أسرتك من مخاطر الدفاية

وانطلاقا من الحفاظ على صحة المواطنين وحياتهم، نشر «جهاز تنظيم الكهرباء» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة إرشادات يجب على المواطنين اتباعها عند استخدام دفايات الكهرباء في المنزل حفاظا على سلامتهم.

- لا تقم بشغيل الدفاية عبر «مشترك» متعدد الاستخدام.

- عند الشراء أو تجهيز المنزل يجب التأكد من جودة التمديدات الكهربائية.

- احرص على شراء معدات وأسلاك من ماركة معروفة.

- لا تستخدم الدفاية كأداة لتسخين لأي شيء في المنزل من أطعمة أو مشروبات.

- التأكد من جودة القاطع الكهربائي الأوتوماتيكي داخل الوحدة.

- لا تضع أي أسلاك أو توصيلات كهربائية تحت السجاد.

- افصل الكهرباء عن الدفاية، بعد تدفئة المكان الذي ستنام به.