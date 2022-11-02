معلمون يرفعون لافتات دعم القيادة السياسية في فعاليات مؤتمر النقابات المهنية

استهل مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني، بمقر نقابة المعلمين بالقاهرة، قبل قليل، فعالياته بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم بصوت حفيد الراحل محمد محمد محمود الطبلاوي، في حضور أكثر من 5 ألاف عضو بالنقابات وممثلين عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء من اتحاد النقابات المهنية، بهدف طرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية، ومن المقرر رفع توصياتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

نقابة المعلمين

جاء ذلك في سرادق كبير داخل مقر النقابة العامة للمعلمين لاستقبال المعلمين وأعضاء النقابات المهنية القادمين من المحافظات.

ورفع المعلمون لافتات كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي مدون بها عبارات «السيسي سنوات من الإنجاز.. المعلمون يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء.. النقابات المهنية تدعم الحوار الوطني بعقل مستنير وفكر متطور.. الحوار الوطني مساحات مشتركة».

بدأ المؤتمر بعرض فيديو لإنجازات الدولة ومسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بكافة القطاعات وأعلن المشاركون، رفض أي دعوات تنال من استقرار الدولة وتهدد أمنها والعمل على مواجهة الشائعات، لصد أي مساعي للنيل من مقدرات الوطن، وأكد جميع المشاركين على الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الدولة ومكتسباتها ونزع فتيل الفكر المتطرف.

التحالف الوطني

يشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين.