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روسيا: الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاعي واسع النطاق على حدودنا

كتب:

سحر المكاوى
11:40 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو

وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو

قال سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي، إن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية وانخرط في الحرب، منوها إلى أنه يعمل على إنشاء نظام دفاعي واسع النطاق على حدودنا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

موسكو: الناتو وضع تدمير إقتصادنا هدفا رئيسيا له

وأكد وزير الدفاع الروسي: «الناتو وضع تدمير اقتصادنا هدفا رئيسيا له، ويشن حرب معلومات ضدنا» 

وأضاف سيرجى شويجو، أن موسكو على علم بتفاصيل محاولات أوكرانيا لصنع قنبلة قذرة، مشيرا إلى أن الأخيرة تسعى لنشر أسلحة نووية لدول الناتو في أراضيها. 

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بقلم سحر المكاوى