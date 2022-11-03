حظك اليوم برج العذراء الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج العذراء إلى الأناقة والاهتمام الشديد بالمظهر، كما أنه يفضل السرية والكتمان في كل أمور حياته على الصعيدين المهني أو الأسري، ولا يثق ولا يأتمن أحدًا أيضا بسهولة، ويفضل أن يكون وحيدا، حيث يشعر بالسعادة.

ويتسم أيضا مولود العذراء، بأنه شخص دقيق في مواعيده، وشديد التنظيم والنظام، ومحب لجميع أنواع الفنون، ويفضل القراءة في أوقات فراغه.

وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحاتها لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر مستمر في محور برجك اليوم مولود العذراء، لذا تنصحك الأفلاك بضرورة الالتزام الهدوء والتروي، وأن تخفف من انفعالاتك وتسرعك في ردودك وإجاباتك مع المحطين بك ورؤسائك على الصعيد المهني، وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وتناغم مع فينوس، لذا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من تحب أو مع شريك حياتك، ويجعلك أيضا في سبيل تحقيق ذلك تتمتع بجاذبية كبيرة ورقة بالغة، حتى تستطيع فرض إرادتك ورغباتك وأفكارك على شريك حياتك بذكاء، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.