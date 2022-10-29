حظك اليوم برج العذراء السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يعبر مولود برج العذراء عن ما يشعر به بسهولة، ويحاول أن يسيطر على مشاعره حتى يقتنع عقله بالشخص وارتباطه به، فهو يحب أن يصل إلى الكمال حتى مع شريكة حياته، لذا فهو يرتبط في وقت متأخر عندما يقتنع عقليا بالشخص، وهو شخص رومانسي ولكن رومانسيته تكمن في أفعاله وليس أقواله، وهو شخص طيب القلب وصريح وواضح ولا يحب المراوغة وتجميل الكلام.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تحترس من مكائد خافية حولك اليوم، وأن تأخذ حذرك منها حتى لا تصاب بالأضرار، وعليك أن تحتاط منها كي لا تحاصرك الضغوط، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس لك اليوم، ما يجعل أمامك تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة أو مع الأحباب، وفق خبيرة الأبراج والفلك.