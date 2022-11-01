حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء من أكثر الشخصيات الصادقة مع نفسها، فهي صريحة تتحدث عن كل ما يحمله في قلبه بدون أي كذب، وغير قادر على الثقة بالآخرين بسهولة، وعاشق للنظافة والتنظيم، إذ يكره بشدة الفوضى و القذارة في المكان الذي يتواجد فيه.

ولمحبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية من مواليد برج العذراء، يقدم موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج العذراء، القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توازن بين واجباتك، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.