حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج العذراء العائلة، ويقدسها ويحب الاستقرار ولكنه رغم ذلك يحب الاستقلالية، وأن تكون له حياته الخاصة ولا يسمح لأحد بالتدخل بها، كما يميل للانعزال والجلوس وحده كثيرا فهو أقرب صديق إلى نفسه، ويحرص مولود هذا البرج على النظام والانضباط والنظافة والترتيب في المكان الذي يتواجد به، ويوجه النقد لمن حوله دون التفكير في الكلام وحسابه قبل التفوه به وهذا يعد من أبرز عيوبه.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

رغم التشوش الذي تمر به، إلا أن وجود القمر في منزلك الثالث يمنحك حماس و تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية مميزة مع العائلة والأسرة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تجد نفسك منتبها اليوم وتتألق باليقظة واللباقة، وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل بأفكارك الإبداعية ويقظتك وانتباهك، وذلك بحسب تصريحات خبيرة الأبراج والفلك.