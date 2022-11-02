حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الميزان من الشخصيات الحساسة والعاطفية، والتي تتحكم في مشاعرها بشكل كبير، فهم يحبون تدليل الشريك والتحدث معه والتعبير عما يشعر به، ويساعده على هذا كونه من الشخصيات الاجتماعية اللبقة القادرة على إدارة الحوار.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الميزان، نعرض خلال هذا التقرير حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن» التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على المستوى العملي، تناغم القمر مع المريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.