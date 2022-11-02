رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عاجل.. «رويترز»: روسيا تعتزم استدعاء السفير البريطاني

كتب:

سحر المكاوى
12:20 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

تعتزم روسيا استدعاء السفير البريطاني لديها، وفقًا لما ذكرت صحيفة «جارديان البريطانية» في نبأ عاجل نقلًا عن وكالة أنباء «رويترز ».

التورط في تخريب خطوط أنابيب «نورد ستريم»

وخلال الأيام الأخيرة، اتهمت وزارتا الخارجية والدفاع الروسية بريطانيا بالتورط في تخريب خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وفي هجوم جريء بطائرة مسيرة أوكرانية في نهاية الأسبوع على ميناء «سيفاستوبول» في شبه جزيرة القرم.

اقرأ المزيد:

أخبار روسيا وأوكرانيا.. تحذير بريطاني من استخدام موسكو للنووي

أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. اليونسكو ترصد التراث المدمر في كييف
بقلم سحر المكاوى