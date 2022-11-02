عاجل.. «رويترز»: روسيا تعتزم استدعاء السفير البريطاني

تعتزم روسيا استدعاء السفير البريطاني لديها، وفقًا لما ذكرت صحيفة «جارديان البريطانية» في نبأ عاجل نقلًا عن وكالة أنباء «رويترز ».

التورط في تخريب خطوط أنابيب «نورد ستريم»

وخلال الأيام الأخيرة، اتهمت وزارتا الخارجية والدفاع الروسية بريطانيا بالتورط في تخريب خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وفي هجوم جريء بطائرة مسيرة أوكرانية في نهاية الأسبوع على ميناء «سيفاستوبول» في شبه جزيرة القرم.