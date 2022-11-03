حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج العقرب بالغيرة الشديدة على من يحب أو شريك حياته، نظرا لأنه يفضل أن يكون الأول في حياة الشريك اأو لدى أفراد أسرته والأصدقاء المقربين، لذا كثيرا ما يعاني من المشكلات بسبب هذة العيوب، التي تؤثر على الحياة اليومية.

وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحاتها لبوابة «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر مستمر في محور برجك اليوم مولود العقرب؛ إذ أنه داخل منزلك الخامس، وسوف يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة، تستطيع من خلالها أن تبرز أفكارك الأصيلة، لذا تنصحك الأفلاك بالالتزام الصبر والهدوء وعدم التسرع، في ردودك مع المحطين بك على الصعيد المهني، وأن تنتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك اليوم الخميس مولود برج العقرب، وهذا سوف يمدانك بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية، خاصة في ظل وجود تناغم بين القمر وفينوس، لذا سوف تعيش اليوم أجواءً جميلة ورومانسية مع من تحب أو شريك حياتك، وتتعامل معه برقة بالغة، وتزيل المشكلات العالقة بينكم بذكاء، وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.