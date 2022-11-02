حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يخشى الكثيرون مواليد برج العقرب الذين يشتهرون بحب الانتقام والتملك الشديد، لكن من يتعرفون عليهم يكتشفون أنهم طيبو القلب مرحين يفضلون اللقاءات والزيارات الأسرية.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العقرب، نعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن» التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على المستوى العملي، يكون القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، من المهم اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.