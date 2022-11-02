حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن برج القوس أنه من الشخصيات المرحة التي تعشق زيارة كل ما هو جديد وغريب، إذ يميل إلى التجارب الجديدة والاطلاع على غير المألوف، ما يجعله يتكيف مع الشخصيات المختلفة.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج القوس، نعرض في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن» التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على المستوى العملي، إذ يكون الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحا وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.