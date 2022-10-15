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تاج الدين: التجربة المصرية تعاملت مع جائحة كورونا بنجاح

كتب:

نرمين عفيفي
12:20 م | السبت 15 أكتوبر 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التجربة المصرية تعاملت مع جائحة كورونا بنجاح: «هذه هي مصر، عندما يكون هناك قضية قومية تمس البلد، تحدث حالة استنفار شديدة ويتحمس الناس ويعملون»، مضيفا: «نتمنى أن يستمر هذا الاستنفار والحماس في كل المجالات، والتعامل مع أزمة كورونا كان ناجحا بتوفيق من الله بدعم كبير جدا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة». 

كل الدولة تكاتفت من أجل التغلب على هذه الأزمة

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد، «كل الدولة تكاتفت من أجل التغلب على هذه الأزمة، وهناك أكثر من محور، فقد وضعنا احتمالية لها وبدأنا نستعد للأزمة قبل رصد أول حالة في مصر، بالإمكانيات المادية وتوفير كل المقومات المطلوبة من أجهزة ومعدات ومستشفيات وأماكن عزل، سواء الحكومية أو توفيرها في مراكز أخرى مثل المدن الجامعية ومراكز الشباب».

الكوادر الطبية التي تملك خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «الكوادر الطبية التي تملك خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات كان له دور كبير، وهناك أيضا مستشفيات الصدر والحميات بكل قواها التجهيزية والمؤسسية والقوى البشرية ثم الكوادر الطبية التي تعاملت بخبرة وحماس وأداء متميز».

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