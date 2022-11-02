عوض تاج الدين يحسم جدل «برد أم كورونا؟»: الوضع مستقر والإصابات منخفضة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن زيادة أعداد إصابات كورونا، وهل الإصابات بالإنفلونزا الموسمية برد طبيعي أم كورونا، قائلا إنّ معظم الإصابات في الوقت الحالي تتنوع بين «زكام، وبرد، وإنفلونزا موسمية»، خاصة أنّ فصل الخريف يتسم بالتقلب ويشهد ارتفاعا في إصابات البرد.

انخفاض إصابات كورونا

وقال الدكتور عوض تاج الدين لـ«الوطن»، إنّ ما يتردد لا صحة له أو سند علمي، والوحيد القادر على الفصل بين إصابات كورونا ونزلات البرد هو طبيب متخصص وليس أي شخص، لافتا إلى أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ويشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات، والطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يؤدي دوره على أكمل وجه.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ الدولة المصرية لم تخفِ أعداد الإصابات في أي يوم منذ ظهور فيروس كورونا وحتى اللحظة، لافتا إلى التوسّع في تطعيم المواطنين لوقايتهم من البرد، فضلا عن حالة الوعي لدى المواطنين بفيروس كورونا والتعامل معه.

لا متحورات جديدة لكورونا

وعن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أكد تاج الدين، أنّه لا يوجد في مصر أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، والمتحورات التي تظهر ليست قوية كـ«دلتا»، الذي ظهر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، المواطنين، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، والتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها.