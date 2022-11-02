سفير إيطاليا: نبحث تنفيذ برنامج لتدريس لغتنا وثقافتنا بجامعة الإسكندرية 

أكد السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة، إمكانية البدء في إنشاء برنامج لتدريس اللغة والثقافة الإيطالية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بما يسهم في نشر ثقافة البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية.

رئيس جامعة الإسكندرية: نحرص على التعاون مع الجامعات الإيطالية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشددًا على حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات الإيطالية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال المشروعات العلمية والثقافية والدرجات الأكاديمية المشتركة والمزدوجة في التخصصات المختلفة، وذلك في إطار سعي جامعة الإسكندرية المستمر لإنشاء شراكات ودرجات علمية مع الجامعات العالمية المرموقة.

تفعيل التعاون للعديد من البرامج الأكاديمية

كما أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة مع الجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية بموقعها الفريد وتاريخها العريق، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل التعاون للعديد من البرامج الأكاديمية، اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل وعقد اجتماعات لاحقة لبحث تنفيذ اقتراحات التعاون المشترك.

8 اتفاقيات بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية

وخلال اللقاء، جرى استعراض اتفاقيات التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية في كاتانيا وروما وميلانو ونابولى وكارارا، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك الاتفاقيات التي تحت التوقيع وعددها 8؛ بما يعزز التعاون الأكاديمي، الذي يمكن أن يمتد لإحياء بعض المشروعات ذات الإرث الحضاري المصري الروماني اليوناني من خلال التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية.