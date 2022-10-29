صانعات الاكسسوارات في معرض جامعة الإسكندرية: «حلمنا يكون لينا محلات»

داخل معرض المنتجات التراثية والحرفية الذي نظمته جامعة الإسكندرية على مدار 5 أيام، كان هناك العديد من الطالبات والخريجات من صانعات الاكسسوارات اليدوية، يقفن لبيعها، منهن من كانت تشارك لأول مرة، وأخريات شاركن في أكثر من معرض، ومنهن من بدأت عملها منذ سنوات طويلة.

وتقول ريموندا صفوت بخيت، 26 سنة، تعمل موظفة مبيعات، أنها بدأت في عمل الاكسسوارات منذ أكثر من 10 سنوات، إذ كانت تستخدم سلسلة وجرى قطعها وتفكيكها فاستطاعت جمعها وتركيبها مرة أخرى، فبدأت تجلب الأدوات وتصنع الاكسسوارات، ومن ثم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعجب الناس، لتقرر المشاركة في معارض كثيرة منها «معرض جامعة الإسكندرية».

وتضيف «بخيت» لـ«الوطن»، أنها تحب عمل الاكسسوارات كهواية حتى وإن لم تكن مربحة، موضحة أنها تستخدم خامة الكريستال في «الانسيالات»، وتستخدم أيضًا في منتجاتها خرز «الرابر»، والنيكل والألمونيوم في السلاسل حتى لا تتعرض للصدأ إذا تعرضت للعرق، وتوجد اكسسوارات أخرى تستخدم فيها الذهب الصيني.

وأشارت إلى أن الاكسسوارات مجال عملها الأساسي بجانب كونها هواية، وهي مهنة مربحة ويمكنها الاعتماد عليها كدخل، مضيفة أنها تتمنى فتح متجر للاكسسوارات خاصا بها.

«منة» أول مرة تشارك في معرض

وقالت منة شريف خفاجة، 21 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بقسم الأنثروبولوجيا في كلية الآداب، إنها بدأت كهاوية في عمل الاكسسوارات بسبب عدم إعجابها لما يباع في الأسواق، فكانت تصنع اكسسوارات لنفسها، وكان المعرض بالنسبة لها صدفة، إذ طلبت إحدى أساتذة القسم، من الطلاب المشاركة في المعرض بالمنتجات التراثية، وعندما علمت أنه يتضمن المشغولات اليدوية أرادت المشاركة فيه، ليرى الناس منتجاتها.

وأضافت «خفاجة» لـ«الوطن» أنها تمكنت من صنع الاكسسوارات منذ 3 سنوات إلى جانب امتلاكها موهبة الرسم، وتعمل في صناعة الخلاخيل والحظاظات والسلاسل، وتبيع منتجاتها بأسعار رمزية مراعاة للطلاب، موضحة أن أول مرة تبيع منتجاتها كانت في المعرض: «بتخيل المنتج وبعدين أعمل الألوان المتناسقة مع مكوناته، وأبدأ أشكله».

«فاطمة» بدأت في الاكسسوارات منذ سنة

فيما قالت فاطمة مصطفى، 19 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية التربية الرياضية، إنها بدأت العمل في صنع الاكسسوارات منذ عام بسبب حبها لتلك المهنة، وعملت على تطوير نفسها وابتكار منتجات جديدة، مضيفة أنها شاركت في معرض تابع لكليتها، ثم شاركت في معرض الجامعة، موضحة أنها تجرب تنفيذ المنتج وتشاهد إذا كان شكله جيدا أم لا، أو يُرسل لها أشكال تقلدها، مشيرة إلى أنها تشتري كميات كبيرة من الخامات وتصنع منها منتجاتها.