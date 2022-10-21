فوز 7 من خريجي جامعة الإسكندرية بوظيفة ملحق دبلوماسي في «الخارجية»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خريجي كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وهم 7 طلاب وطالبات «إسلام إبراهيم، مريم أبو الهنا ومروان سعد، وبسنت محمد السيد، فاطمة الزهراء أنور، ويارا ياسر ونورا نافع»، لفوزهم بوظيفة ملحق دبلوماسي في المسابقة التي نظمتها وزارة الخارجية المصرية مؤخراً لشغل هذه الوظائف، وهم من خريجي قسم العلوم السياسية، شعبتي الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية.

فوز 7 طلاب بوظيفة ملحق دبلوماسي

من جانبه أعرب الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، عن سعادته بالتمثيل المشرف لخريجي الكلية، وقدرتهم على شغل وظائف مرموقة في واحدة من أكبر معاقل السياسة الخارجية.

تعاون بين جامعتي الإسكندرية وبيروت

وفي سياق آخر، كان رئيس جامعة الإسكندرية، استقبل رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان في دولة لبنان، ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت، والوفد المرافق له، والذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية والتعاون بين جامعة جامعة بيروت العربية وجامعة والإسكندرية من خلال التعاون المثمر والعلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية..