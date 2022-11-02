«الداخلية»: تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 72 قطعة سلاح ناري

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 56 متهما، على النحو التالي:

4 بنادق آلية.

8 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

57 فردا محليا.

609 طلقات مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

162 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 47187 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

155 حكم جناية.

16707 أحكام حبس جزئي.

3301 حكم حبس مستأنف.

20247 حكم غرامة.

6777 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 271 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 302 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (50,824 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (87,830 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,882كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (8,196 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,432 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

عدد (3146) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 29 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 10 متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط 305 دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 26788 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين

فحص 43 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.