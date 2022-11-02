القبض على عصابة سرقة العيادات الطبية في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مساعدة طبيب، مقيمة بدائرة قسم شرطة العبور في القليوبية، باكتشافها سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، حال تواجدها بالعيادة محل عملها الكائنة بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، وهما شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما كمية من البودر المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب «المغافلة»، وأقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بالأسلوب ذاته.

ضبط المتهم

وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات كافة، ومبلغ مالي، لدى عميلهما «سيئ النية» تم ضبطه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من صاحب معرض سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، بعرض 3 أشخاص سيارة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

ضبط 3 أشخاص

وبالانتقال أمكن ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم سيارة «فان»، وبالفحص تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم أقروا بشراء السيارة من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مقابل مبلغ مالي، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب ذلك استعانوا بعامل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس «له معلومات جنائية»، لتغيير لون السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيرين، وبمواجهة الأول بأقوال المتهمين أيدها واعترف بسرقة السيارة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وبمواجهة الآخر أقر بتغيير لون السيارة، ونفى علمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.