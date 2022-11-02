القبض على ربة منزل بتهمة النصب على الشباب بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى السيدات بالغربية، بسبب النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بتضرره من إحدى السيدات لالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله، بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له «على خلاف الحقيقة».

ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين ممارسة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الغربية، نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إيهامهم بقدرتها على تسهيل سفرهم للخارج «على خلاف الحقيقة»، وتمكنها من الاإستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، بزعم تسفيره للخارج، إلا أنها لم تفِ بذلك ورفضت رد المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.