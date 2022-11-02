«جايكا اليابانية» تتفقد آليات تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات ببني سويف

زار وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بنى سويف، استكمالا لأنشطة التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تطوير خدمات تنمية الأعمال، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات الصناعية بالمحافظة، بهدف التعرف على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الأنشطة الصناعية منها.

تقديم الدعم الفني لمختلف أنواع المشروعات

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقدم الدعم الفني لمختلف أنواع المشروعات مشيرا إلى أن التعاون مع الجانب الياباني في مجال تطوير خدمات تنمية الأعمال يعكس أهمية الخدمات غير المالية في بدء ونمو المشروعات، كما يظهر ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في جهاز تنمية المشروعات ودوره في تهيئة البيئة التنظيمية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر.

وجاءت الزيارة تفعيلاً للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الوكالة والجهاز بهدف صياغة مقترح مشروع لتطوير خدمات تنمية الأعمال المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

الخدمات المقدمة لشباب الخريجين والمرأة

واستعرض منتصر رشدي مدير فرع الجهاز في بنى سويف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز لأصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات جديدة، وذلك وفقاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لشباب الخريجين والخدمات المخصصة للمرأة، فضلاً عن أنشطة الجهاز في دعم التجمعات الإنتاجية.

كما تم استعراض آلية عمل وحدة الشباك الواحد بالفرع والتي يتم تطبيقها على مستوى 33 فرعًا للجهاز، والتي تعتبر نقلة نوعية في تيسير إتاحة الخدمات للعملاء، وتسريع وتيرة تقديم الخدمة ومن بينها فتح الملفات الضريبية للعملاء وإصدار السجل التجاري والرقم التأميني للمشروع وكذلك إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية وإصدار شهادات التصنيف والمزايا مما يسهل إجراءات بدء وإقامة المشروعات.

وقام الوفد بزيارة منطقة بياض العرب ومجمع الصناعات الصغيرة ولقاء عدد من أصحاب المشروعات الصناعية في مجالات «تجفيف النباتات الطبية والعطرية - صناعة الأدوات المنزلية – صناعة المقرمشات – صناعة الأسمدة»، بهدف التعرف على أهم الخدمات المقدمة والمطلوبة من المصنعين.