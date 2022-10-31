رئيس جهاز تنمية المشروعات: نسعى لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات التراثية المصرية

أكّدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سعى الجهاز لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات التراثية المصرية الفريدة والمتميزة لما تتمتع به من سمعة عالمية وقدرة تنافسية جيدة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الحرف اليدوية و التراثية والتي تمثلت في رعايته الكريمة لمعرض «تراثنا» على مدار 4 أعوام متتالية وذلك نظرا لأهمية هذه المشروعات في تأصيل الهوية المصرية و تقديم منتج متميز مطلوب عالميا إضافة إلى قدرته على توفير مئات الآلاف من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة في الصعيد والمحافظات الحدودية.

التنسيق بشكل مستمر مع المؤسسات الدولية

وأضافت جامع أنَّ جهاز تنمية المشروعات يعمل على التنسيق بشكل مستمر مع المؤسسات الدولية للنهوض بهذا القطاع وتطويره لتتفق المنتجات اليدوية التراثية مع متطلبات الأسواق العالمية ولمساعدة أصحاب المشروعات على اتباع طرق تسويق حديثة تمكنهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

جاءت تصريحات جامع خلال توقيعها لمذكرة تفاهم مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج «الافتياس 2» (ITFC)، لتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب عدد يصل إلى 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، حيث جرى التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

تنفيذ برامج لدعم وتمكين المرأة المصرية

وأشارت جامع إلى أنَّ الجهاز يتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف تنفيذ برامج لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا فضلاً عن دعم صادرات مشروعات المرأة الحرفية والتراثية، إذ اتفق كل من المؤسسة الدولية السلامية لتمويل التجارة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ برنامج لتأهيل وتدريب عدد يصل إلى 50 سيدة للتصدير في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، يتم اختيارهن من أبرز العارضات والمشاركات بالنسخ السابقة من معرض تراثنا للمنتجات التراثية وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة والمملوكة للسيدات.

تقديم تدريب متكامل للسيدات

وأوضحت جامع أنَّه سيتمّ تقديم تدريب متكامل للسيدات يشتمل على (آليات التصدير - التسويق الإلكتروني - مهارات التفاوض -المواصفات والجودة) وإنشاء علامة تجارية للعميلات، وتوفيق أوضاع المشروعات المشاركة بالمبادرة وتيسير إدماجها بالقطاع الرسمي، فضلا عن إتاحة التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة والمملوكة من السيدات بهدف التصدير.

تكريم جهاز تنمية المشروعات

وكرمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جهاز تنمية المشروعات للجهود المبذولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتسلم درع التكريم الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تنظيم معرض مصغر على هامش فعالية توقيع الاتفاقية بمشاركة عدد من العارضات اللاتي حظين بفرصة المشاركة في معرض تراثنا 2022 في نسخته الرابعة، إذ لاقت منتجات العارضات إعجاب الحضور.