«الداخلية» توجه قوافل إنسانية وطبية لمحافظتي البحر الأحمر و بنى سويف

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد معك فى كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

حقوق الإنسان

ونسق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى البحر الأحمر وبني سويف، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

زيارة المستشفيات ودور الأيتام

كما شملت القوافل الإنسانية زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزارت القافلة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقت قبولًا واستحسانًا من قبل الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.