المستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تقديم أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول وخروج الطالب من وإلي الدولة بالإضافة إلي أصول المستندات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات أبناؤنا في الخارج

- الصف الأول الابتدائي، بالنسبة للطلاب المصريين فقط، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي) ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها

- بالنسبة للطلاب الغير مصريين، يتمّ تقديم أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، علي أن يكون لدي ولي الأمر إقامة نظامية بالدولة سارية حتي نهاية الامتحانات.

- بالنسبة للصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي

- أصل بيان نجاح أخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب الرقم القومي.

الطلاب بالمدارس الخاصة لغات

- بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية للغات والمتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لأخر صف دراسي حاصل عليه الطالب موضحًا به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوي الرفيع (المرحلتين الابتدائية والثانوية) ودرجة المستوي الرفيع واللغة الأجنبية الثانية (المرحلة الإعدادية)، مع توضيح مسمي اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة والمديرية التعليمية التابع لها الطالب في حالة رغبة الطالب التقدم علي نظام اللغات.

- الطالب الذي حصل علي أخر صف دراسي له من خارج مصر (أصل شهادة نجاح بأخر صف دراسي حاصل عليه الطالب بشرط أن تكون هذه الشهادة مناظرة للشهادات المصرية علي أن تكون مصدقا عليها من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية، أصل شهادة ميلاد الطالب.

- طالب أبناؤنا في الخارج الذي حصل علي أخر صف دراسي له علي نظام أبناؤنا في الخارج، صورة من الإخطار الحاصل عليه الطالب بالإضافة إلي صورة واضحة شهادة الميلاد.