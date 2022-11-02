«تنسيقية شباب الأحزاب» تفتح ملف انتخابات المجالس المحلية في صالون نقاشي اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا بعنوان «انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة» إذ تعد المحليات عصب الرقابة الشعبية المباشرة، لمكافحة الفساد وتطبيق فكرة اللامركزية، وتسهم في وضع رؤية وطريق للتمهيد للوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وتفتح التنسيقية للنقاش حول تناقش هذا الموضوع المهم، مع ضيوف من مختلف التيارات السياسية لبحث الأطر المحددة لوضع تصور لإجراء الانتخابات المقبلة.

في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتمّ طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف الصالون النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمود تركي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، عبدالناصر قنديل الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية وتدير الصالون الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.