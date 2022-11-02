السيسي: آثار عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين تمتد إلى المغرب العربي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب يثبت لنا جميعًا أن ما قد يؤلم الأشقاء في المغرب العربي سيمتد لمصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين تمتد آثاره للمغرب العربي».

الرئيس: تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا

وأضاف الرئيس خلال كلمته بأعمال اليوم الثاني من القمة العربية العادية رقم 31 المنعقدة بالجزائر، «تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعًا، فإن أمننا القومي العربي هو كلا لا يتجزأ، فإنما نولي أنظارنا نجد أنَّ الأخطار التي تداهم دولنا واحدة وترتبط بمجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وتدخل قوى إقليمية أجنبية بشؤون المنطقة من خلال تغذية نزاعات وصولًا للاعتداء العسكري المباشر على الدول العربية، وكلها أفضت لتحديات دوان حل، مع الأزمات المحلية والعالمية، مما زاد الضغط الاقتصادي والسياسي».