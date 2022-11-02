السيسي: مبادرة السلام تجسد التماسك العربي لحل القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحديات التي نعيشها الآن، أثارت العديد من الشواغل المشروعة لدى الشعوب العربية، والتي باتت تتساءل عن الأسباب التي تعيد تحقيق التكامل بين دول الإقليم العربي بمختلف المجالات، والأسباب التي تحول دون أن تلحق أمتنا ذات الموارد والإمكانيات الهائلة بركب الدول الأكثر تقدما، بل بدأ يتساءل عن غياب التصور للإجراءات التي يجب اتخاذها لوقف نزيف الدم العربي وردع تدخلات القوى الخارجية والحد من اهدار ثروات المنطقة.

القمة العربية في الجزائر

وأضاف الرئيس خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31 المنعقدة في الجزائر، إنّ المضي قدما على طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية، يتطلب العمل الجاد لتسوية مختلف أزمات عالمنا العربي، وعلى رأسها دوما وأبدا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية التي تظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا، كما ستظل المبادرة العربية للسلام تجسيدا لهذا التماسك ورؤيتنا المشتركة إزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيد للفلسطينيين أراضيهم.