البنك المركزي: تراجع الدولار بفعل مراجعة «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة

أكدت النشرة الأسبوعية عن أداء الأسواق العالمية، الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي، بضغوط من توقعات عن إبطاء «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» وتيرة التشدد في السياسة النقدية ومراجعة سعر الفائدة، خلال معظم أيام الأسبوع.

وأضافت النشرة أن عملات الأسواق الناشئة أغلقت على ارتفاع طفيف لأول مرة منذ أسبوعين، موضحة أن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI سجل مكاسب بنسبة 0.20%، رغم استمراره في التداول أعلى قليلاً من أدنى مستوى له على مدار 28 شهرا، والذي وصل إليه خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت النشرة إلى تلقي المؤشر دعماً بسبب مكاسب خلال جلستي الأربعاء والخميس، مدفوعا بتأييد زيادة بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع، وسط توقعات بإبطاء وتيرة تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» للسياسة النقدية.