«المركزي»: سعر الدولار الأمريكي يتراجع بنسبة 0.46%

سجل مؤشر الدولار، ارتفاعا بنسبة 0.46%، مستفيدًا من حالة العزوف عن المخاطرة، التي سادت أوساط المستثمرين في غالبية فئات الأصول خلال بداية الأسبوع.

«المركزي»: انخفاض سعر الدولار بسبب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

وأشارت النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن أداء الأسواق العالمية خلال الفترة من 7 لـ14 أكتوبر 2022، أنَّ سعر الدولار انخفض بضغوط من تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، التي اتجهت نحو تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة.

العملة الأمريكية تتأثر ببيانات التضخم

وواصلت النشرة، أنَّ مكاسب العملة الأمريكية، استمرت قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، لكنه انخفض خلال جلسة تداول الخميس، على الرغم من صدور تقرير التضخم الأمريكي، الذي جاء أعلى من المتوقع، إذ اعتقد بعض المستثمرين، أن استجابة السوق الأولية للبيانات الواردة كان مبالغ فيه.

فيما ارتفع الدولار في وقت لاحق خلال تداولات الجمعة، بعد أن شاعت حالة قلق بين المستثمرين مرة أخرى بشأن توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

سعر اليورو ينخفض 0.23% أمام الدولار

أفادت نشرة المركزي، بتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.23%، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، على الرغم من أنه تمكن من الاغلاق على ارتفاع خلال بعض جلسات التداول لهذا الأسبوع.

وتابعت، «دفعت تصريحات المتحدثين بالبنك المركزي الأوروبي الأسواق إلى تسعير زيادة مرتقبة كبيرة في سعر الفائدة».

سعر الجنيه الاسترليني يرتفع بنسبة 0.78%

سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا بنسبة 0.78%، حيث أشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا إلى ترقب زيادة معدلات الفائدة بشكل أكثر حدة خلال اجتماع نوفمبر، ومع إشارة رئيسة الوزراء ليز تروس إلى أنه سيكون هناك المزيد من التغييرات بالخطط المالية المقررة.

سعر الين

جاء الين الياباني ضمن العملات الأكثر خسارة، حيث هبط بنسبة 2.30%، مسجلًا خسارته الأسبوعية التاسعة على التوالي مقابل الدولار، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له في 24 عامًا.

ووفقاً لنشرة البنك المركزي المصري الأسبوعية، فإنَّ غالبية الخسائر تم تسجيلها بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وباقي البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة أدى إلى الضغط على العملة ودفعها للهبوط، خاصة بعد أن أكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، على استئناف البنك المركزي تيسير السياسة النقدية.