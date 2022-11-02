السيسي يدعو القادة العرب في قمة الجزائر لحضور COP27 بشرم الشيخ

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للقادة العرب، لحضور قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، قائلا خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر: «أغتنم هذه المناسبة للإعراب عن تطلعي لاستقبالكم في مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2022 بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ».

قمة المناخ COP27

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ قمة المناخ التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، تهدف إلى تحويل التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية، والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعا.