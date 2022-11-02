السجن 20 عاما لأمريكية تزعمت كتيبة نسائية لداعش.. «عائلتها وصفتها بالوحش»

حكم على إمرأة من ولاية كنساس الأمريكية، بالسجن 20 عامًا؛ لانضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأقرت أليسون فلوك إكرن، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، بالجريمة وبأنها نفذت هجمات إرهابية في الولايات المتحدة لدعم داعش في 6 مناسبات منفصلة بين عامي 2014 و2017، وفقًا لوثائق المحكمة التي جرى الكشف عنها في فبراير بحسب شبكة ABC الأمريكية.

وفي رسائل إلى المحكمة، وصفتها عائلتها بأنها "وحش"، وقالت ابنتها البالغة في المحكمة، إن والدتها أجبرتها على الزواج من مقاتل من داعش اغتصبها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها.

رسالة عائلة أليسون فلوك إكرن للمحكمة

وكتب ابنها، الذي لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة التي قدمتها وزارة العدل الأسبوع الماضي: "أمي وحش تستمتع بتعذيب الأطفال من أجل المتعة الجنسية، وتجيد التلاعب والسيطرة على عواطفها لصالحها، أمي وحش لا تحب أبنائها ولا تبرر أفعالها الغريبة تجاههم".

وأضاف ابن فلوك إكرن، وفقًا لوثائق المحكمة، إنها أساءت إليه جسديًا عندما كان طفلاً.

ودربت فلوك إكرن، أكثر من 100 امرأة وفتاة صغيرة، بعضهن في العاشرة من أعمارهن فقط، على كيفية استخدام الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة، وفقًا لوزارة العدل، وتقول وثائق المحكمة: "غسلت أليسون فلوك إكرن، دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل، وأغرقت أطفالها في القسوة من خلال الاعتداء عليهم جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا، لمدة ثماني سنوات على الأقل"، وأضافت المحكم: "ارتكبت فلوك إكرن أعمالًا إرهابية نيابة عن ثلاث منظمات إرهابية أجنبية عبر الحرب في ليبيا والعراق وسوريا".

أليسون فلوك تحذف الرسائل المشتركة مع ابنتها

وحثت أليسون فلوك ابنتها على حذف الرسائل المشتركة بينهما للتأكد من أنها لم يتم القبض عليها في سوريا، إذ اصطحبت أطفالها وكانت تتهرب من تطبيق القانون الأمريكي، وفقًا للتسجيلات الصوتية التي جرى تشغيلها في المحكمة.

وقالت ابنتها في وثائق المحكمة، إنها ستلحق الأذى بأطفالها، وتنتقي أكثر ما يكره كل واحد منهم وتسبب لهم هذا الضرر، ثم تنطلق في متعة القيام بذلك، كما تقول وثائق المحكمة وجرى القبض على فلوك إكرن في سوريا في وقت سابق من هذا العام ونقلها إلى حجز الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل، وذكرت وثائق المحكمة أن فلوك إكرن، انتقلت إلى سوريا في 2012 وتزوجت من زعيم "بارز" في داعش.

القبض على فلوك إكرن في سوريا

ومن الأعمال التي ارتكبتها فلوك إكرن بتنظيم داعش، على سبيل المثال لا الحصر، التخطيط وتجنيد عناصر لهجوم مستقبلي محتمل على حرم جامعي داخل الولايات المتحدة، والعمل كقائد ومنظم لكتيبة عسكرية لتنظيم داعش موجودة في سوريا، والمعروفة باسم خطيبة نسيبة، من أجل تدريب النساء على استخدام بنادق هجومية من طراز AK-47 وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة ، حسبما جاء في وثائق المحكمة في يناير.

وقال ممثلو الادعاء إنها زودت أعضاء داعش بخدمات تشمل السكن وترجمة الخطب التي يلقيها قادة داعش، وتعليم عقيدة داعش المتطرفة، وتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة والأحزمة الانتحاري.

وأضاف ممثلو الادعاء في وزارة العدل، أنهم يعتقدون أن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا ليست كافية: "إن 20 عامًا في السجن غير كافية لتقديم تفسير كامل لأعمالها الإرهابية الوحشية والأضرار التي لا تُحصى التي تسببت فيها لعدد من الأفراد في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أطفالها".