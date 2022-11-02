5 طرق للتسجيل بفحص سرطان الثدي مجانا بـ38 مركزا صحيا بالمحافظات

يعد سرطان الثدي كابوسا للنساء، حيث يحاولن النجاة منه واللجوء إلى الفحص الطبي او الذاتي، لاكتشاف وجود أورام سرطانية بالبداية، وفقا للدكتور محمد راغب، أخصائي جراحة الأورام، حيث أكد أن النساء خاصة صغيرات السن لديهن وعي قوي، بمتابعة الفص الطبي الدوري عن الأورام السرطانية خاصة سرطان الثدي، ويعرفن أهمية الكشف المبكر.

وأكد «راغب»، أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يعد أكثر من نصف العلاج، فيجب أن تلجأ الفتيات والسيدات بداية من عمر 20 للفحص الطبي كل فترة تتراوح من 3 حتى 6 أشهر، وتوجد عدة أماكن أتاحتها الدولة المصرية للفحص المجاني.

الفحص عبر مراكز المبادرات الرئاسية

مبادرتا «أنت الأساس لعلاج سرطان الثدي» و«100 مليون صحة» ،تعتبران من أبرز مبادرات الفحص المجاني للفتيات من ين 20 عاما، ويمكنهن التعرف على أقرب مكان لفحص الثدي مجانا لها من خلال الدخول على الموقع الرسمي من هــــنا وهو خاص بالمبادرات الرئاسية التي تهتم بالصحة.

خطوات التسجيل بفحص سرطان الثدي

- تسجل السيدة أو الفتاة الاسم رباعي والرقم القومي والمدينة التي تتبع لها ورقم الهاتف مع اختيار نوع الفحص.

- ثم تختار بحث فيظهر أقرب مركز صحي ينفذ به المبادرة وعددهم 38 مركزا على مستوى الجمهورية ، داخل الوحدات الصحية ومراكز المرأة والطفل .

- سيظهر اسم اقرب موقع ويتم إرسال اسم المركز ومكانة برسالة على الهاتف تحمل رقم للمستخدم.

- ثم تتوجه للفحص الطبي مع تقديم الرقم القومي والرسالة المستلمة على رقم الهاتف وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

أو يمكن الإستفسار تليفونيا عن أقرب مكان من خلال الإتصال على رقم الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335 .

14 مستشفى يوفر فحص سرطان الثدي مجانا

كما توفر وزارة الصحة المصرية وفقا لبيان لها 14 مركزا لفحص سرطان الثدي مجانا داخل 14 مستشفى جامعى وفقا لبرتوكول تعاون مع بين وزارة الصحة المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .