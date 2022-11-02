كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ تُنظم ورشة عمل عن خدمات هيئة الإسعاف

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل على سيارة الإسعاف بعنوان «خدمات هيئة الإسعاف المصرية ودور أبطال الإسعاف في تقديم الرعاية العاجلة»، من أمام وداخل كلية التمريض، وبالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وأعضاء الهيئة المعاونة بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بالكلية.

حاضر في ورشة العمل، الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، مدير عام مرفق إسعاف كفر الشيخ، وأحمد عبد السميع مصطفي، مشرف قطاع هيئة الإسعاف المصرية مع فريقهم الفعال.

محاكاة لحادث داخل الورشة

وتم خلال الورشة، عرض سيناريو محاكى لحادث، وكيفية التعامل السريع، ونقل المصاب، وتقديم الرعاية العاجلة من أمام الكلية، كما تم استكمال ورشة العمل داخل مقر الكلية بشرح محتويات عربة الإسعاف، وتدريب طلاب التمريض بالكلية على كيفية تقديم الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الأجهزة الحديثة من داخل عربة الإسعاف.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، وبإشراف الدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة صباح أبو الفتوح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر، أنه هذه الورش تأتي ضمن خطة الوعي والتدريب للأمن والسلامة بجامعة كفر الشيخ، والتي تتضمنها برامج التوعية التي تُنظمها الجامعة بهدف رفع الوعي الصحي للطلاب والعاملين، وضمن الجهود التي تبذلها الجامعة لتطوير مهارات وأداء الطلاب والعاملين لتعزيز مهاراتهم وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وإسعافها بطريقة صحيحة لحين تلقي المصاب الرعاية الطبية المتخصصة.