«الداخلية»: حملة موسعة على أوكار تجار المخدرات في 4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن «الوطني، والعام»، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «استروكس، هيروين»، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 8 كيلو جرام، ومبلغ مالي.

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول».

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي».

ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول».

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لإتجاره وإعادة تدوير مخدر الاستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه، وبحوزته «كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – كمية من المواد تستخدم في إعادة تدوير مخدر الإستروكس - سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالي – هاتفي محمول».

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته «كمية من مخدر الآيس (الشابو) - مبلغ مالي - هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان حساس».

مديرية أمن الشرقية

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن مطروح

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته «عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام - مبلغ مالي».

مديرية أمن الشرقية

ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.