حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات.. ومحام بالنقض: ينتظر المؤبد أو الإعدام

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تَمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبطه أثناء ترويج كمية من مخدر البانجو بقيمة 500 ألف جنيه، في «توك توك» بدمياط.

الإعدام عقوبة المتهم

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن العقوبة التي تواجه المتهم بالاتجار في المخدرات، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات، هي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بحسب المادة 34 من قانون العقوبات لكل من يتاجر أو يروج للمخدرات داخل الوطن.

وفي حالة شراء أو بيع المخدرات لمن دون 21 عامًا، تشدد العقوبة فضلا عن تشديدها حال دفع شخص للتعاطي عن طريق الإكراه أو الإغراء أو الترغيب أو حتى التسهيل.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، عاطل له معلومات جنائية مقيم في دمياط، حال تواجده بكفر سعد.

وعثر بحوزته على كمية كبيرة من البانجو تزن 90 كيلو جرامًا، و6,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبندقية آلية وعدد من الطلقات، ويستقل توك توك دون لوحات معدنية، وقدرت المواد المخدرة الضبوطة بـ 543,500 جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام.