نائب محافظ المنيا يستقل سيارة أجرة للتأكد من عدم مخالفة خطوط السير

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالتحقق من صحة عدد من شكاوى المواطنين بنطاق مدينة المنيا، بمخالفة سيارات الأجرة بخط السير المحدد لهم، بالإضافة لازدواجية دفع الأجرة للمواطن مرة أخرى، للوصول لمحل إقامته.

نائب محافظ المنيا يتفقد مواقف السيارات

وعلى الفور، استقل نائب محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، إحدى سيارات الأجرة خط سير (الجامعة – أبوهلال)، بشكل مفاجئ كأحد المواطنين، للتحقق من صحة الشكوى، وبمناقشة المواطنين داخل سيارة الأجرة أفادوا بأن الشكوى ليس لها أساس من الصحة، والأتوبيسات تسير وفقا لخط السير المحدد لها.

التواصل مع غرفة عمليات المحافظة

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بجميع مراكز المحافظة، بأنه في حالة رصد أي مخالفة متعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، برجاء التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على (الخط الساخن 114 – 0862342200 – 0862320001)، وسيتم على الفور التعامل مع الشكوى والتأكد من صحتها من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة.