«صحة المنيا»: تقديم الخدمات الطبية لـ 1512 حالة في قرية النصر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية بالمجان للمواطنين

بدوره، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية النصر 6 التابعة لمركز العدوة، خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1512 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تحويل حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 360 حالة جراحة، 420 حالة أطفال، و287 باطنة، 94 نساء، 109 أسنان، 205 جلدية، و57 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 189 مترددا، و32 حالة موجات صوتية و3 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 121 مترددا، و خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 103 مترددين، وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة.