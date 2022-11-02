طرح المسرح الروماني ومشتل كورنيش المنيا للانتفاع 5 سنوات.. تفاصيل وشروط

أعلنت محافظة المنيا، عن طرح أرض المشتل الكائنة بشارع كورنيش النيل على مساحة 9000 متر مربع للترخيص للانتفاع لمدة 5 سنوات، كما أعلنت المحافظة عن طرح المسرح الروماني المكشوف، ويقع أمام المستشفى الجامعي على مساحة 8649 مترا مربعا للانتفاع لمدة 5 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وشروط المزايدة العلنية على أرض مشتل كورنيش المنيا والمسرح الروماني، حيث ستعقد جلسة المزايدة العلنية في يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري.

شروط وتفاصيل طرح مشتل كورنيش المنيا

وستنعقد المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة رقم (5) بتاريخ 23 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا لعملية الترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات لقطعة أرض المشتل بمساحة 9399 مترا مربع، الكائنة بكورنيش النيل شمال مدينة المنيا، والتأمين الإبتدائي 90000 جنيه.

شروط وتفاصيل طرح المسرح الروماني المكشوف

كما ستنعقد المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة رقم (6) بتاريخ 23 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا لعملية الترخيص بالانتفاع لمدة خمس سنوات للمسرح الروماني المكشوف بمساحة 8649.70 متر مربع، والكائن على كورنيش النيل جنوب مدينة المنيا، والتأمين الإبتدائي 65000 جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مخازن ديوان عام محافظة المنيا، وثمن الكراسة 299 جنيها، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتقدم العطاءات حتى الميعاد المحدد بعاليه داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي على النحو الوارد بكراسة الشروط والمواصفات باسم سكرتير عام محافظة المنيا ويرفق بالعرض الفني التأمين الابتدائي المطلوب.