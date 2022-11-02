طرق التواصل مع «حماية المستهلك» للإبلاغ عن التجار المخالفين في المنيا

خصص جهاز حماية المستهلك في محافظة المنيا، خطوطًا ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين حول زيادة الأسعار بشكل عشوائي والتلاعب في السلع التموينية، والاحتكار وكل ما يتعلق بالمخالفات التموينية، حيث يتم التعامل الفوري مع تلك البلاغات لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار.

أرقام للتواصل مع جهاز حماية المستهلك

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أرقاما يمكن التواصل معها لتلقي البلاغات بجهاز حماية المستهلك، وبينها الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي لتقديم الشكاوى أو الاستفسار، وعبر خدمة «الواتس أب»، على الرقم 01577779999، وعبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع الفيس بوك، إلى جانب إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك،وعلى رقم الفاكس 0233055753.

ويمكن التوجه لفرع جهاز حماية المستهلك الكائن بالوحدة رقم 2 بالعقار رقم 1 بمساكن السد العالي بشارع نفرتيتي المتفرع من شارع طه حسين بحي شمال مدينة المنيا، كما يمكن الاتصال على أرقام فرع حماية المستهلك في محافظة المنيا وهي: 0682321495/0862321494/0862321492.

إجراءات محافظة المنيا لموجهة الاحتكار

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهاز التنفيذي، بضرورة متابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا بأنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

وقرر المحافظ، إقامة عدد من المعارض والشوادر بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها عرض السلع الإستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

وكلف «القاضي»، مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.