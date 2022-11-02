3 طرق لتسديد فاتورة الكهرباء في الصعيد.. بينها الدفع الإلكتروني

يحمل المواطنين عبء تسديد فاتورة الكهرباء، ويبحثون عن طريقة بديلة لتسديدها من المنزل بدلاً من الذهاب إلى مقر الشركة، وهناك أكثر من طريقة لتسديد فاتورة الكهرباء وفرتها الشركة القابضة لتسديد الفاتورة إلكترونيًا أو عبر مقرات الشركة بالمحافظات أو عن طريق محصل الكهرباء داخل كل قرية ومدينة، ليختار كل مواطن الطريقة المناسبة لتسديد فاتورة الكهرباء.

ويمكن للمواطنين تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق زيارة مقرات شركات الكهرباء بالمحافظات والتسديد فوريا كالتالي:

محافظة سوهاج: من خلال قطاع كهرباء سوهاج بشارع الجمهورية بجوار توكيل فودافون.

محافظة المنيا: يمكن التوجة لمقر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بشارع طه حسين أرض سلطان.

محافظة بنى سويف: من خلال التوجه لمقر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف.

تسديد فاتورة الكهرباء بالصعيد

محافظة الفيوم: عن طريق مقر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمبنى مجمع المصالح بمدينة الفيوم.

محافظة قنا: بمقر توزيع كهرباء قنا بشارع شرق السكة والشئون بمنطقة وسط البلد بمدينة قنا.

محافظة الأقصر: من خلال شركة توزيع كهرباء الأقصر بشارع المدينة المنورة.

محافظة أسوان: عن طريق قطاع توزيع كهرباء أسوان، بشارع عباس العقاد.

محافظة أسيوط: بقطاع كهرباء أسيوط بشارع الأربعين بحي غرب أسيوط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

بينما يمكن تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، والاستعلام عنها من هنا.

كما يمكن تسديد فاتورة الكهرباء عبر مندوبي تحصيل الكهرباء الذين يجوبون القرى والمدن، في حال لم يتم تسديد الفاتورة إلكترونيا أو بمقار شركة الكهرباء ويكون ذلك مع بداية الشهر.