شهدت المحركات العالمية «جوجل» عمليات بحث كبيرة حول خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة أونلاين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الثلث الأول من أكتوبر، حيث يرغب الكثيرون في دفع الفواتير الكهرباء حتى لا تتراكم ويتعرضون لفصل الخدمة.

وفيما يلي، ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة أونلاين وفق المعلن من الشركة ذاتها على موقعها على الإنترنت في السطور التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة أونلاين

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قطاع جنوب القاهر الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

- يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والضغط على خدمة «الاستعلام عن فاتورة الكهرباء» يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفي تلك الحالة «شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» وستقوم بالدخول على الموقع الرسمي للشركة ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- ولاستخدام تلك الخدمة يجب التسجيل على موقع الشركة، وتسجيل دخول مستخدم، أو اختيار مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة: «الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الرقم التحصيل الآلي (تحصل عليه من الشركة)، العنوان، وكذلك تسجيل بيانات الدخول وهي اسم الدخول وكلمة المرور».

- بعد ادخال اسم المستخدم والرقم السري، والضغط على خدمة «استعلم عن فاتورتك».

- سيطلب منك ادخال بيانات العداد والوحدة السكنية التي تتضمن اسم المنطقة ورقم العداد، وأخيرًا الضغط على «استعلام».

لتظهر بعدها قيمة فاتورة الكهرباء

خدمات شركة الكهرباء جنوب القاهرة

وتقدم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد من الخدمات المتعلقة بعدادات الكهرباء والتي تشمل الآتي:

- حساب الفاتورة والتعرف على شرائح استهلاك الكهرباء.

- الإبلاغ عن قراءة عداد كهرباء لحساب قيمة الاستهلام.

- تقديم شكاوى تجارية وفنية أو اقتراحات عبر الموقع.