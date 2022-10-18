أجهزة ترفع قيمة فاتورة الكهرباء في الشتاء.. تعرف عليها

باتت فاتورة الكهرباء من الأمور التي تؤرق المواطنين وتحديدًا خلال فصلي الصيف والشتاء لحتمية تشغيل إجهزة إضافية للتبريد أو للتدفئة على سبيل المثال، وهو ما دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم عدة نصائح للمستهلكين بشأن عدد من الأجهزة للحد من الارتفاع في الفواتير، حيث تفصلنا أسابيع قليلة عن البدء رسميا في فصل الشتاء لهذا العام.

وذكر مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تساعد في ارتفاع الفاتورة ومنها الميكروويف والمدفئة الكهربائية ويمكن الحد من استهلاكها على هذا النحو:

جهاز الدفاية الكهربائية

وتعد الدفاية الكهربائية واحدة من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء حيث إن الغالبية العظمى يستمر في تشغيلها على مدار اليوم وهذا يؤدي لرفع الفاتورة، ووفق الجهاز، فإنه يجب تشغيل هذا الجهاز قبل الخلود للنوم بفترة قصيرة للعمل على تدفئة الغرفة وفصله قبل الاستغراق في النوم حتى لا يحدث ماس كهربائي.

جهاز الميكروويف

ونصح مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بضرورة تقليل استخدام جهاز الميكروويف قدر الإمكان حيث يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد ولهذا يعد من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة.

وطالب المرفق بضرورة فصل الميكروويف فور الانتهاء من استخدامه وتجنب استخدامه أوقات كثيرة خلال اليوم يفضل مرة واحدة وبشكل سريع.

جهاز غلاية المياه

وياتي جهاز غلاية المياه في المرتبة الثالثة من حيث معدل استهلاك الكهرباء حيث تستهلك 310 كيلو وات للشهر الواحد، فهي تعد من أكثر الأجهزة استخداما خلال فصل الشتاء بفضل برودة الطقس وحاجة المواطنين للتدفئة من خلال المشروبات الساخنة.

ونصح الجهاز بضرورة فصل الغلاية فور الانتهاء من تسخين المياه بسحب السلك الكهربائي من مصدر التيار فضلا عن ترك السلك يساعد في تلف الغلاية هي الأخرى.

جهاز الفرن الكهربائي

وأخيرا يأتي جهاز الفرن الكهربائي كواحد من الأجهزة التي تساعد في رفع فاتورة الكهرباء بفضل استهلاكه ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، وللحد من الاستهلاك المبالغ فيه يمكن استبداله بفرن غاز لتوفير الطاقة الكهربائية كما أن الغاز أوفر من الكهرباء.