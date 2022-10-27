كيفية دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا بالفيزا.. 5 خطوات بسيطة

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق مختلفة لتسديد الفواتير الشهرية للكهرباء تسهيلًا على المواطنين، وفي إطار خطة التحول الرقمي التي عممتها الحكومة المصرية، على جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، حددت الشركة القابضة للكهرباء لجميع عملائها من أصحاب العدادات التقليدية القديمة، رابطًا إلكترونيًا يسهل من خلاله الاستعلام عن الفواتير الشهرية ودفعها عن طريق الفيزا، أو من خلال طرق الدفع الفورية الحديثة المنتشرة في جميع مدن وأحياء الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للعدادت القديمة

نستعرض من خلال التقرير التالي، الطرق التي حددتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن فاتورة كهرباء العدادت القديمة، وأيضًا طرق الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا أو منافذ الدفع الفورية.

- الدخول على الموقع الخاص بالشركة القابضة للكهرباء من هنا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الرابط.

- كتابة البيانات وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

- إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية.

- إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- تظهر قيمة الفاتورة.

تسديد فاتورة الكهرباء للعدادت القديمة عن طريق الفيزا

- الدخول على الشركة القابضة للكهرباء من خلال الرابط.

- الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة» من خلال الرابط.

- كتابة رقم الموقع الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

- كتابة بيانات العداد بدقة، وهي مسجلة في أعلى الفاتورة، منها رقم السداد الإلكتروني الموجود بها.

- الضغط على الدفع بالفيزا.

كما أتاحت الشركة أيضًا لجميع عملائها، الدفع الإلكتروني من خلال مراكز الدفع الفوري السريع، والمتمثلة في «مكاتب البريد - فوري-مصاري - Bee سداد - أمان - وقتي - ممكن- تمام - ضامن – البنك الزراعي».