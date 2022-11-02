إزالة 44 إعلان ولافتة مخالفة في أحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة مها أبو الخير حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة 44 إعلان مخالف خلال 72 ساعة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الفوضى والمخالفات

حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة وشن حملات مكثفة بجميع أحياء محافظة الإسكندرية لضبط اعمال الفوضى والمخالفات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

خط ساخن لإستقبال شكاوى المواطنين

وناشد محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أيه مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين لمنع استغلالهم من التجار بالإتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 .

حملات رقابية مفاجئة بالإسكندرية

و أكد المحافظ على التنسيق بين المحافظة مع جميع الأجهزة الرقابية بها لشن حملات رقابة مفاجئة بصورة دورية و توجهها مباشرة إلى الأماكن التجارية المخالفة التي وردت من المواطنين شكاوى ضدها عبر الخط الساخن المخصص من قبل مجلس الوزراء.