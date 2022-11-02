مصرع طالب غرقا في أحد المجاري المائية بالغربية

لقي طفل في العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا، في أحد المجاري المائية، المارة بقرية محلة روح، بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، أثناء لهوه برفقة أصدقائه، وجرى انتشال الجثة ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

إخطار بغرق طفل

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا داخل أحد المجاري المائية المارة بقرية محلة روح، بدائرة المركز.

استخراج جثة الطفل

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات من الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق طالب يدعى «يوسف.ا.م»، ويبلغ من العمر 13 عامًا، ومقيد في المرحلة الإعدادية، أثناء لهوه برفقة 2 من أصدقائه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مستشفى طنطا الجامعي، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.