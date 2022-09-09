"الإنقاذ النهري" ينتشل جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة البحيرة جثة طفل عمره 3 سنوات، بعدما غرق في ترعة عزبة مرقص التابعة لمركز الرحمانية، ونُقل الجثمان إلى مستشفى الرحمانية العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد باستقبال المستشفى العام جثة طفل يُدعى محمد شلبي قادوس، 3 سنوات، إثر غرقه في ترعة قرية مرقص، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بوحدات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة، وبعد النجاح في انتشالها نُقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الرحمانية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.