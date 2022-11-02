وزير البترول: نستهدف تصدير غاز بـ10 مليارات دولار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ تصدير الغاز مرتبط بالموسم، حيث يقل الطلب في فصل الصيف، بينما يزيد في الشتاء، ويرتبط أيضا بالسعر والنشاط والعرض والطلب العالمي، حيث ارتفع في أشهر الصيف بشكل كبير، لكنه انخفض الآن للنصف.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ الحكومة تستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار إجمالي عام صادرات الغاز، لافتا إلى أنّ الخطة التي وضعت بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وفرت نحو 15% من استهلاك الغاز.