الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك بجناح في COP27 بشرم الشيخ

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشاركة الجامعة في مؤتمر عالمي وهام مثل مؤتمر المناخ COP27 فرصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي طورتها الجامعة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف في بيان صحفي، أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض ابتكارات الجامعة في الاستدامة والتصميم والهندسة وتنظيم فعاليات وندوات للمساهمة في طرح الحلول لأهم مشكلات تغير المناخ والتواصل مع المشاركين الآخرين كنقطة انطلاق للتعاون المحتمل وتبادل الخبرات في المستقبل.

دور الجامعة الأمريكية في مكافحة تغير المناخ

وأشار دلّال إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قامت على مدار سنوات بدور كبير في مصر في مكافحة تغير المناخ، واكتسبت الخبرة وأظهرت التزامًا جادًا ومؤثرًا تجاه هذه القضية مما جعلها من رواد العمل المناخي كمؤسسة للتعليم العالي.

وأوضح الدكتور خالد طرابية، معماري الجامعة وأستاذ الاستدامة المشارك ورئيس فريق عمل الجامعة بمؤتمر المناخ 2022 أن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ يعد استمرارًا لريادتها في مجال الهندسة الخضراء والاستدامة في المنطقة: «سنقوم في المؤتمر بعرض العديد من دراسات الحالة، بالإضافة إلى نشر معرفتنا واستراتيجياتنا المبتكرة من خلال عروض لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالجامعة».

ويضيف طرابية أن جناح الجامعة سيشمل أيضًا نماذج أولية من التقنيات المبتكرة والمستدامة التي تعرض حلول الجامعة لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى ملصقات وشاشات لعرض أبحاث الجامعة الحالية للمساهمة في إيجاد حلول لعدد من التحديات في مصر.

أهمية مؤتمر المناخ

ويشير طرابية إلى أهمية مؤتمر المناخ كمنصة وفعالية هامة للمشاركة والتواصل مع المؤسسات والكيانات الأخرى والتواصل مع المشاركين من جميع أنحاء العالم: «نرحب بجميع الزائرين والمشاركين لزيارة جناح الجامعة والتعرف على أبحاثنا والمشاركة في فعالياتنا المميزة للتغلب على تحديات تغير المناخ».

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت مبادرة التغير المناخي في يونيو الماضي استجابة لتحديات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فهم هذه التحديات ومعالجتها.

ويقول الدكتور أدهم رمضان، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا ومنسق مبادرة التغير المناخي بالجامعة: «تهدف المبادرة إلى تعزيز دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمركز أكاديمي أساسي في مصر والمنطقة في القضايا الخاصة بتغير المناخ والتنمية المستدامة».

الأبحاث والأنشطة الطلابية

ويضيف أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تشمل عرض وتعزيز خبرة الجامعة في مكافحة تغير المناخ والاستدامة ودعم وتعزيز التعاون البحثي متعدد التخصصات داخل الجامعة وبين الجامعة والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، وتشمل المبادرة الأبحاث والأنشطة الطلابية والتدريس والتعلم وأنشطة التوعية وتسلط الضوء على أنشطة الجامعة المختلفة في هذا المجال.

وعن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ يقول رمضان: «مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ 2022 فرصة رائعة لعرض أنشطة ومبادرة الجامعة الناجحة في التغير المناخي».