«مترو الأنفاق» يبث أغاني وطنية تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ

بثت الإذاعة الداخلية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، صباح اليوم الأربعاء، أغاني وطنية تزامنا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ، والذي تبدأ فعالياته يوم الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ من أجل مكافحة التغيرات المناخية، الذي يعاني منها الكثير من بلدان العالم، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بدأت إذاعة الأغاني الوطنية بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل محطات مترو الأنفاق

وقال عبدالهادي، لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق تنفذ بصفة دورية كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من كورونا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بكورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجأة

وأوضح عبدالهادي، أنه جرى تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بمختلف محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، لعلاج الحالات المرضية المفاجأة بالمجان، مؤكدا أن هناك تنبيهات عاجلة لجموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء تواجدهم داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار، من خلال تخفيض سرعات القطارات في المحطات السطحية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.