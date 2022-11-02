محافظ مطروح يفتتح مشروعات تنموية في مدينة سيدي براني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية التي أقامها البنك الأهلي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، في قرية القطراني بمدينة سيدي براني 140 كم غرب مرسى مطروح، بحضور الدكتور نرمين شهاب الدين رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالبنك الأهلي المصري، والدكتور علي فتحي مدير المشروعات بمؤسسة «مصر الخير» وفريق عمل قطاع برامج دعم وتنمية المجتمع بالبنك الأهلي.

وأكد محافظ مطروح اليوم الأربعاء، أهمية دور البنك الأهلي المصري في مجال المسئولية المجتمعية من أجل النهوض بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات الحدودية وذلك من خلال تقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر استحقاقا وتطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة في تلك المناطق، معربًا عن اعتزازه بالتعاون بين البنك ومحافظة مطروح، واستمرارا لهذا النجاح شهدت محافظة مطروح حدثا هاما بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية والتي قام البنك الأهلي المصري بتمويلها، ومؤسسة مصر الخير بتنفيذها بالإضافة إلى تدشين عدد من آبار مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين لتوفير مياه الشرب.

افتتاح مدرسة بقرية القطراني

وقالت نرمين شهاب الدين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في البنك الأهلي إنه جري افتتاح مدرسة أولاد يحيى الذكية للتعليم الأساسي بقرية القطراني بمركز سيدي براني والتي أنشأت لتضم11 فصلا دراسيا يشمل كافة التجهيزات لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي، منها أجهزة السبورات الذكية وشبكة الإنترنت والأثاث والأدوات المدرسية اللازمة، وتوفير الزي المدرسي للطلاب ودعم تدريب 180 طالبًا و10 معلمين، بالإضافة إلى تشغيل آبار مياه ومشروعات صرف صحي وتنظيم برامج تدريب لأبناء المحافظة، وهو ما يعد نموذج للتعاون والشراكة بين والبنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير حيث يعتبر البنك الشريك الاستراتيجي للمؤسسة.

دور البنك الأهلي

وأعرب الدكتور علي فتحي بمؤسسة مصر الخير بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر البنوك الوطنية لما له من دور رائد في التنمية المستدامة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه منذ بدء التعاون مع البنك الأهلي المصري فإنه يولي اهتماما خاصا لملف مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الأكثر احتياجا، حيث تم التعاون مع البنك في 10 محافظات تم خلالها توفير مياه الشرب لأكثر من 350 ألف مواطن، وخدمات الصرف الصحي لـ18 ألف مواطن وفي محافظة مطروح تعاونت المؤسسة والبنك الأهلي المصري في حفر 92 بئر مياه نشو لتجميع مياه الأمطار استجابة لرغبة أهالي قرية القطراني سعه 50 متر لدعم المناطق المحرومة بالقرية لتوفير المياه للمواطنين داخل التجمعات الصحراوية والتي تشمل 92 أسرة، وصيانة 3 سيارات لنقل المياه الشرب النقية لأهالي القرية.

افتتاح 29 مدرسة ذكية

وأضاف الدكتور علي فتحي، أنه جرى افتتاح 29 مدرسة ذكية للتعليم المجتمعي بمركز براني غرب مطروح حيث تم انشاء هذه المدارس لتوفير خدمة تعليمية متميزة للمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية تستهدف 1112 طالبًا، والتي شملت أجهزة سبورات ذكية وكمبيوتر والأثاث والأدوات المدرسية اللازمة وتوفير الزي المدرسي للطلاب ودعم تدريب الأنشطة الطلابية لجميع الطلاب وأنشطة التنمية المهنية.